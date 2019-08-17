صحة المدينة تنفذ 500 جولة تفتيشية لمواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

خلال الموسم الأول من الحج

البلاد_المدينة المنورة

قامت مجموعة الفرق المشكلة من إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة ويبلغ عددها 11 فرقة ميدانية خلال حج عام 1440هـ

بالكشف مع الجهات ذات العلاقة على مساكن الحجاج ومطابخ الإعاشة والمطاعم داخل المدينة المنورة وعلى الطرق المحورية .

ومن جانبه بين المساعد للصحة العامة بصحة المنطقة د.مهند بحلاق بأن إجمالي الزيارات التي تم رصدها من بداية موسم الحج وحتى تاريخ 6/12/1440هـ ، قد بلغت 1355 زيارة .

كما تم تنفيذ 514 جولة للمواقع التي تقدم خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن ، وتم الكشف على 2447 عامل .

وفي السياق ذاته تم الكشف بإجمالي 464 محضر كشف على خزانات المياه لقياس نسبة الكلور والتأكد من ملائمتها صحيا للمقاييس المعتمدة .

وأضاف بأنه تم الكشف صحيا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على أماكن إقامة الحجاج والمعتمرين بواقع 217 زيارة ميدانية .

وقد قامت الفرق المختصة بجمع 4011 عينة لإخضاعها للفحص الجرثومي و 576 عينة للفحص الكيميائي .

وعلى صعيد المزارع قامت الفرق المختصة بزيارة 160 مزرعة للتأكد من صلاحية المياه المستخدمة في سقي المزروعات .