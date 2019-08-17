التكنولوجيا

إذا كنت من مستخدمي سكايب..إحذر هناك جاسوس في منزلك

فرناس حفظيaccess_time15 / ذو الحجة / 1440 هـ      17 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

كشف موقع “فايس” الأمريكي أن شركة مايكروسوفت تسمح لموظفيها بالوصول إلى المحادثات الصوتية للمستخدمين عبر الترجمة الفورية التي تستخدم عن طريق الذكاء الاصطناعي، وذلك لترجمة أى لغة فى نفس التوقيت، وبينما يمكن لـ Skype تحليل الصوت فى المكالمات الصوتية التي تجري لتحسين قدراتها ، الا انها لم تكشف عن إستغلالها لمتعاقدين بشريين للقيام بهذه المهمة.

كما أشار موقع “ماذر بورد” الذى تمكن من الحصول على الوثائق والتقارير الداخلية والمقتطفات لسكايب، إلى أن المحادثات تضمنت مناقشات بين الأزواج فيما يتعلق بمشاكل العلاقة الحميمة وفقدان الوزن، ومعظم المكالمات المسجلة استمرت ما بين 5 و 10 ثوان، ولكن هناك بعض المحادثات إمتدت لوقت أطول.

 

vernas hefzy

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