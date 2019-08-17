إذا كنت من مستخدمي سكايب..إحذر هناك جاسوس في منزلك

العدد 22729 السبت 16 ذو الحجة 1440 هـ 08/17/2019 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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