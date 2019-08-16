لجنة سعودية تصل عدن للإشراف على انسحاب الانتقالي

عدن ــ وكالات

أفادت وسائل اعلام مختلفة بوصول لجنة سعودية، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة.

وبحسب إخبارية “الحدث” ستشرف اللجنة السعودية على أعمال انسحاب المجلس الانتقالي من المعسكرات التي سيطرت عليها قوات الانتقالي والمؤسسات الحكومية الأخرى

وكانت قوات التحالف العربي قد طالبت قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها، واشترط قوات التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعته إليه المملكة بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر المجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية.

وأسفرت معارك نشبت لعدة أيام بين الحكومة اليمنية والشرعية والمجلس الانتقالي عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول فضلا عن قصر معاشيق الرئاسي ومؤسسات أخرى، ولم يتوقف القتال إلا بعد تهديد قوات التحالف باستخدام القوة ضد المخالفين للهدنة.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد اكدت في بيان ترحيبها “بالدعوة المقدمة من المملكة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن”.

وأضاف البيان: “ولكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار”.