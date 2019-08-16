الرياضة

الهلال يواصل العمل الدؤوب في الميركاتو..

صفقة الهلال الجديدة في خطر!

محمد ابو الوفاaccess_time14 / ذو الحجة / 1440 هـ      16 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
كويلار صفقة الهلال الجديدة

قالت وسائل إعلام إن نادي بولونيا الإيطالي دخل في خط المفاوضات لضم متوسط ميدان فلامنجو البرازيلي، جوستافو كويلار.

كويلار (26 عامًا) يعتبر أبرز أهداف الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن دخول النادي الإيطالي قد يفسد الصفقة.

ونبعت رغبة الهلال في التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل محور الوسط الدفاعي الاسترالي ميلوش ديجينك.

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية في نسختها الكولومبية، إن بولونيا رصد مبلغ 8 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب.

وأوضحت أن وجهة كويلار القادمة ستتعلق برغبته في المقام الأول، إذ أبدى فلامنج انفتاحًا على بيعه بشكل عام لإنعاش خزينة النادي.

جدير بالذكر أن الهلال تقدم لإدارة فلامنجو بعرض رسمي الموسم الماضي لضم اللاعب، بيد أنه قوبل بالرفض التام.

وينشط كويلار في صفوف فلامنجو منذ صيف 2016 عندما انتقل إليه من ديبورتيفو كالي الكولومبي بمبلغ مليون و800 ألف يورو.

ولاقى اللاعب الكولومبي اهتمام كلًا من ويستهام يونايتد الإنجليزي وفيسيل كوبي الياباني في الميركاتو الماضي، بعدما تألق بشكل لافت.

تبلغ قيمة اللاعب السوقية الحالية 3.5 مليون يورو، وتطلب إدارة فلامنجو 3 أضعاف هذا المبلغ مقابل إطلاق سراحه.

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