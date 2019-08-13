وفاة صديق حسني مبارك المقرب رجل الأعمال حسين سالم

نرمين عباس

توفي رجل الأعمال المصري الشهير حسين سالم عن عمر يناهز 85 عام بعد صراع طويل مع المرض في مدريد بأسبانيا

ويعتبر حسين سالم واحداً من أهم أصدقاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك والمقربين له

وبرز إسم حسين سالم إبان ثورة 2011 بعد أن وضع ضمن قائمة المطلوبين للعدالة

ويعتبر واحداً من أهم أباطرة مجال الطاقة المصري حيث يعتبر مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية

وبموجب اتفاق تصالح مع الحكومة المصرية عام 2016، استردت إدارة الكسب غير المشروع 5.3 مليار جنيه من حسين سالم وأفراد أسرته ثم تم قبول تظلمه على استمرر التحفظ على أمواله