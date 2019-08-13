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وفاة صديق حسني مبارك المقرب رجل الأعمال حسين سالم

نرمين عباسaccess_time11 / ذو الحجة / 1440 هـ      13 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

توفي رجل الأعمال المصري الشهير حسين سالم عن عمر يناهز 85 عام بعد صراع طويل مع المرض في مدريد بأسبانيا

ويعتبر حسين سالم واحداً من أهم أصدقاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك والمقربين له

وبرز إسم حسين سالم إبان ثورة 2011 بعد أن وضع ضمن قائمة المطلوبين للعدالة

ويعتبر واحداً من أهم أباطرة مجال الطاقة المصري حيث يعتبر مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية

وبموجب اتفاق تصالح مع الحكومة المصرية عام 2016، استردت إدارة الكسب غير المشروع 5.3 مليار جنيه من حسين سالم وأفراد أسرته ثم تم قبول تظلمه على استمرر التحفظ على أمواله

نرمين عباس

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