ناسا تطلق مركبة فضائية تعمل بالطاقة المائية للدوران حول الأرض

نرمين عباس

كشفت وكالة ناسا عن أول مناورة منسقة بين مركبتين فضائيتين تعملان بالماء يوازيان حجم صندوق المناديل الورقية فى المدار الأرضى المنخفض

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن المركبة الفضائية التوأم ستدور حول الأرض على بعد حوالى 9 كيلو من بعضها البعض

وقد أنشأت المركبتان الفضائيتان وصلة عبر ترددات الراديو “للتحدث” مع بعضهما البعض

فيما أصدرت إحدى المركبات الفضائية أمراً للمركبة الثانية لتفعيل قاذفتها وسد الفجوة بين الاثنين

وذكرت ناسا أن خزانات الوقود على المراكب الفضائية كانت مملوءة بالماء

وخلال هذه المناورة الدفعية، تم تحويل الماء إلى بخار من قبل الدفاعات لدفع المركبة الفضائية فى الفضاء

وقال روجر هانتر مدير برنامج ناسا للمركبات الفضائية الصغيرة :”مثل هذه المظاهرات ستساعد فى تطوير التقنيات التى تسمح باستخدام أكبر وأكثر تطوراً للمركبات الفضائية الصغيرة داخل مدار الأرض وما وراءه”

وهذه المناورة توضح أن من الممكن التخطيط لسلسلة مناورات دفعية مع المعالجة على متن الطائرة وتنفيذها بشكل تعاونى من قبل مجموعة من المركبات الفضائية الصغيرة

وقد تم إجراء التمرين كجزء من مهمة مظاهرة الاتصالات البصرية والاستشعار الخاصة بناسا