تنفيذ المرحلة الثانية لضم السوق السعودي لـ “MSCI”

الرياض – البلاد

أعلنت “إم إس سي آي” في مراجعتها ربع السنوية لمؤشراتها، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية والنهائية لضم السوق السعودي لمؤشر “إم إس سي آي “MSCI” للأسواق الناشئة بحسب أسعار إغلاق يوم الثلاثاء 27 أغسطس الحالي.

وأوضحت أن وزن السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيرتفع من 1.45% إلى 2.83%.

وقررت “إم إس سي آي” في يونيو 2018، في مراجعتها السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، ترقية السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين ، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50% من وزن السوق السعودي في المؤشر في 29 مايو الماضي.



وكان من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية لضم السوق السعودي لمؤشر “إم إس سي آي” في 29 أغسطس الجاري قبل أن يتم تحديث التاريخ، إلى يوم 28 وذلك بحسب أسعار إغلاق .

وفيما يخص مؤشري أداء السوق السعودي، لم تجر “إم إس سي آي” أي تغيير على مؤشر الشركات القيادية، وهي نفس الشركات الـ 30 التي تم إدراجها على مؤشر الأسواق الناشئة، كما لم تجر أي تغيير على مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

وكانت “إم إس سي آي” قد أطلقت في عام 2015 مؤشرين لقياس أداء الشركات بسوق الأسهم السعودي؛ حيث يضم المؤشر الأول 30 شركة قيادية في السوق، فيما يضم المؤشر الثاني 40 شركة ذات رأس مال صغير.

ةتمثل “تداول” أكبر سوق للأوراق المالية وأكثرها سيولة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، حيث استحوذت خلال عام 2018 على 53% من إجمالي القيمة السوقية و82% من إجمالي القيمة المتداولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.