متابعات

الحتيرشي والمطيري يودعان ضيوف خادم الحرمين القادمين من اليمن عبر مطار ” شرورة “

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1440 هـ       8 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ودع نائب مساعد الرئيس للمطارات بالهيئة العامة للطيران المدني الدكتور عيد المطيري ومدير عام  المحطات الداخلية بالخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي ، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أُسر الشهداء باليمن عبر مطار  شرورة  .

وأكد مدير عام ادارة المحطات الداخلية بالخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي ” أن تواجدنا في مطار شرورة طيلة الثلاثة الايام الماضية هو شرف عظيم يتمناه كل مواطن في هذا الوطن الغالي  لخدمة ضيوف الرحمن ، مؤكدا ان زملائه العاملين بمحطة شرورة يعملون بمهنية عالية ويسيرون الرحلات وانهاء الإجرآت بدقة متناهية وذلك وفق الخطط المعدة لمغادرة ضيوف الرحمن . فيما ثمن منسوبي محطة شرورة دعم  الدكتور هاني الحتيرشي ،لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في سبيل التيسير على المسافرين.

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صحيفة البلاد

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