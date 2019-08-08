الحتيرشي والمطيري يودعان ضيوف خادم الحرمين القادمين من اليمن عبر مطار ” شرورة “

البلاد : متابعات

ودع نائب مساعد الرئيس للمطارات بالهيئة العامة للطيران المدني الدكتور عيد المطيري ومدير عام المحطات الداخلية بالخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي ، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أُسر الشهداء باليمن عبر مطار شرورة .

وأكد مدير عام ادارة المحطات الداخلية بالخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي ” أن تواجدنا في مطار شرورة طيلة الثلاثة الايام الماضية هو شرف عظيم يتمناه كل مواطن في هذا الوطن الغالي لخدمة ضيوف الرحمن ، مؤكدا ان زملائه العاملين بمحطة شرورة يعملون بمهنية عالية ويسيرون الرحلات وانهاء الإجرآت بدقة متناهية وذلك وفق الخطط المعدة لمغادرة ضيوف الرحمن . فيما ثمن منسوبي محطة شرورة دعم الدكتور هاني الحتيرشي ،لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في سبيل التيسير على المسافرين.