ثمنه 400 دولار ويوضع تحت السرير.. ابتكار تكييف محمول موفر للكهرباء

البعض يخشى من التكييف بسبب فاتورة الكهرباء المرتفعة وآخرون يقلقون من التعرض المباشر لهوائه، لكن مع هذا التكييف الجديد هناك صدمة غريبة.

شركة “بيد جيت” أطلقت منتجا جديدا للتكييف تحت اسم “بيد جيت 3” صغير الحجم مخصص للأسرة، بحسب موقع “سي نت”، المتخصص في التكنولوجيا.

الموقع نشر تقريراً مفصلا عن الجهاز الجديد، الذي يمكن وضعه أسفل السرير، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 15 سنتيمترا، وهو لا يصدر أي ضجيج أثناء التشغيل.

الجهاز صالح تماما للتبريد أو التدفئة، كما يتيح مدى أوسع للتحكم في درجات الحرارة.

أي أن الجهاز الجديد يمكنه منحك درجات حرارة أقل وأعلى من نظيره السابق.

كذلك يمكن للمستخدم التحكم في اتجاه تيارات الهواء الخارجة من الجهاز.

كذلك يمكن ضبط ميعاد معين لتشغيل أو غلق الجهاز تلقائيا عن طريق خاصية الميقاتي.

بل ويمكن أيضا برمجة الجهاز بحيث يغير من درجة حرارة تيار الهواء كل فترة.

وذلك بأن يخرج مثلا هواء معتدل البرودة في الليل ثم تزيد درجات برودة الهواء تلقائيا في الصباح.

الجهاز أيضا يمكنه الاتصال بشبكة الـ “واي فاي” الخاصة بالمنزل.

ويكون جزءا من منظومة الأجهزة الذكية الموجودة بالمنزل، والتي يمكن التحكم بها كلها من خلال أحد تطبيقات المنزل الذكي، أو الـ “Smart House”.

الجهاز مزود بجهاز تحكم عن بعد، يوجد به شاشة مضيئة متعددة الألوان، يمكنها عرض كل البيانات اللازمة للمستخدم.

ويمكن التحكم بكل خصائص الجهاز عن طريق جهاز التحكم، كما يوجد تطبيق مصاحب للجهاز يمكن تنصيبه على أجهزة الهاتف.

إلا أن استخدام تطبيق الهاتف لم يعد ضروريا مع الجهاز الجديد.

الشركة لم تكتف بزيادة كفاءة الجهاز وتصغير حجمه وتحديثه، بل إنها استحدثت نظام “ضبط درجات الحرارة المزدوج”.

النظام يتيح استخدام جهازين من “بيد جيت 3″، بحيث يتم تعليق كلا من الجهازين على جاني من جوانب السرير.

ويتم التحكم في الهواء الخارج من كل جهاز على حدة، بحيث يقوم جهاز بإخراج هواءً بارداً، بينما يقوم الأخر بإخراج هواءً ساخناً.

لكن ذلك يستدعي شراء جهازين وليس جهازا واحدا، كما يستدعي استخدام غطاءً خاصاً لكل من الجانبين.

الشركة تتيح أيضاً أغطية قطنية مخصصة للعمل مع الجهاز، بحيث تضمن الاستفادة القصوى من الهواء الخارج من الجهاز، سواءً كان بارداً او ساخناً، وبسرعة قصوى.

وهذه الأغطية تباع بشكل منفصل، إلا أن شراءها ليس إلزامياً، ويمكن استخدام الجهاز بالأغطية الموجودة بالمنزل.

الجهاز يبلغ سعره 400 دولار أمريكي، وهو متاح حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط.

وتنوي الشركة توفير الجهاز في بلاد أخرى حول العالم، بشكل تدريجي.