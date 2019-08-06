بأمر صوتي منك.. جوجل يقرأ ويرد على رسائلك في “واتس آب”

مساعد جوجل الافتراضي كان يقرأ الرسائل النصية القصيرة “SMS”، لكن بعد لجوء الكثيرين لبرامج المحادثات واتس آب وماسنجر أصبح استخدام تلك الميزة محدودا.

مساعد جوجل الموجود على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، لجأت جوجل لتطوير قدرات خاصية قراءة الرسائل الواردة فيه، بحسب موقع “جوجل بوليس” .

ما أعلنته الشركة يمثل خبرا سارا لمستخدمي هواتف أندرويد، فالآن، أصبح بإمكان مساعد جوجل أن يقرأ لك الرسائل النصية الواردة، عبر العديد من برامج المحادثات الشهيرة.

بل وأصبح بإمكانه أيضا أن يرسل لك ردا نصيا على هذه الرسائل، بمجرد أن تُملي عليه الرد المطلوب بصوتك.

هذه الخاصية تتطلب منح مساعد جوجل الإذن للوصول على إشعارات برامج المحادثات.

نعم بالفعل، بمجرد قولك “Read my messages”، ومعناها “اقرأ رسائلي”، سيبدأ المساعد الافتراضي في قراءة الرسائل الواردة.

أي رسالة ورادة من كل برنامج من البرامج المدعومة بهذه الخاصية، بحيث يقول لك اسم البرنامج أولا، ثم عنوان المرسل، ثم يقرأ لك نص الرسالة.

وحسب الإعدادات، سيكون بإمكانك أن تكتب الرد الذي تريده يدويا، أو يمكنك إملاء الرد على المساعد الافتراضي ليكتبه ويرسله.

في حالة الرسائل التي تحتوي فقط على صورة أو ملف صوتي أو أي نوع أخر من الملفات، بدون أي نص مكتوب.

سيقول المساعد لك أن الرسالة تحتوي على ملف فقط، مع ذكر نوع الملف.

هذه الخاصية تدعم اللغة الإنجليزية، كما تدعم بعض اللغات الأخرى، ولكن بشكل أقل كفاءة من اللغة الإنجليزية.

البرامج التي ستتمتع بهذه الخاصية الجديدة من جوجل ستزيد في المستقبل.

إلا أن أشهرها حاليا هي برامج: واتساب، تيليجرام، ديسكورد، جوجل فويس.

كما تتضمن برامج: سلاك (وهو برنامج يستهدف المبرمجين والمصممين في مجالات التكنولوجيا)، جروب مي، وغيرها من البرامج.

الخبراء غير متأكدون بعد إذا كان هذا تحديث تلقائي قامت به شركة جوجل على خوادمها.

بمعنى أنه يحدث بشكل تلقائي على هواتف المستخدمين بدون الحاجة لأي اجراء.

أم أن الأمر يتطلب أن يقوم المستخدم بتحديث تطبيق مساعد جوجل على الهاتف بنفسه.

يتمنى خبراء الهواتف المحمولة والتكنولوجيا، أن يتم إجراء تحديث جديد لمساعد جوجل.

بحيث يقوم المساعد بتشغيل الملفات الصوتية المرسلة عبر خاصية “الرد الصوتي”