نصائح ذهبية للمدخنين.. طرق تضمن التخلص من نيكوتين السجائر

أضرار السجائر ومحتوياتها على الجسم معروفة ولا ينكرها أحد، لكن هناك مكون خاص هو النيكوتين وله مسببات خطيرة معروفة.

النيكوتين يلحق الضرر بجميع أعضاء الجسم، أضرار لا بد أن تقلع عن التدخين بمجرد معرفتها.

في هذا التقرير سنوضح الأمر لك، وفقا لما جاء في “روسيا اليوم”.

احم جهازك التنفسي

التدخين يؤثر بصورة مباشرة في الرئتين والقصبات الهوائية وبقية أجزاء الجهاز التنفسي، ومن أجله يقترح الطب الشعبي استخدام ورق الغار المغلي والليمون المبروش مع العسل.

كما يجب ممارسة تمارين بدنية خفيفة، مثل رياضة اليوجا التي تضم تمارين التنفس، بجانب تنظيف غرفة النوم وتهويتها قبل الخلود في سبات عميق.

استعد الحالة الطبيعية للمعدة والأمعاء

– حتى يطهر الجسم من النيكوتين لا بد من استعادة الحالة الطبيعية للمعدة والأمعاء.

– عليك اتباع حمية غذائية معينة وفق ما يصفه الطبيب، كما يُنصح المدخنون باتباع الحميات الخاصة بأمراض الكبد والمعدة، هذه الحميات خالية من الأغذية الدسمة والمالحة والحلويات.

– يجب التمسك بنظام غذائي بسعرات حرارية محددة، علما أن الإفراط في تناول الغذاء، والجوع لهما تأثير سلبي.

طهر الأوعية الدموية

– عند البدء بتطهير الأوعية الدموية يجب الجلوس بصورة صحيحة، تناول كمية كبيرة من الماء.

– ينصح الطب الشعبي بتناول مغلي البطاطا مرتين في اليوم، وكذلك الشاي الأحمر مع الحليب ومغلي براعم أشجار البتولا والبابونج.