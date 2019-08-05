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الداخلية المصرية: حادث معهد الأورام عمل إرهابي نفذته حركة إخوانية

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1440 هـ       5 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : متابعات

كشفت وزارة الداخلية المصرية، أن حادث “معهد الأورام” وقع نتيجة عمل إرهابي باستخدام سيارة مسروقة بداخلها كمية من المتفجرات، مشيرة إلى وقوف حركة “حسم “التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية.

وذكرت الداخلية في بيان لها، اليوم أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام “معهد الأورام” أمس تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الخاصة بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه ولكن حدوث التصادم أدى إلى انفجارها.

وأشار البيان إلى أن التحريات المبدئية توصلت إلى وقوف حركة “حسم ” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ احدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها فيما يجرى حالياً استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

صحيفة البلاد

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