نرمين عباس

في واحدة من أغرب الظواهر المجهولة، نفق 20 حوتا طيارا علي الساحل الجنوبي الغربي بأيسلاندا

وتعد تلك المرة الثانية في أقل من إسبوعين علي جنوح جماعي حدث أدي لنفوق العشرات من هذه الفصيلة من الحيتان

وتم إكتشاف الحيتان النافقة والتي كانت ضمن مجموعة تحتوي علي 50 حوت بالقرب من غاردور علي بعد 50 كيلو من ريكيافيك

ويواصل السكان الجهود لمحاولة إنقاذ الحيتان لجانب فرق الإنقاذ والطوارئ

ويعمل نحو 90 متطوع للمحافظة أطول فترة ممكن علي رطوبة الحيوانات ومراعاتها إنتظاراً لإعادتها إلي البحر بعد المد العالي

وتعتبر خطورة إنقراض تلك الأنواع من الحيتان أمر ليس بالمؤشر الخطير لأن عددها يقدر بـ 800 ألف حوت

لكن الخطورة تكمن في طريقة جنوح تلك الحيتان وكذلك مخاطر إقترابها من الشاطئ وإصطيادها