بأمور بسيطة.. كيف تمنعي طفلك من تبليل السرير؟

هل يبلل رضيعك سريره؟ الإجابة بالتأكيد نعم، حتى عندما يكبر الرضيع قليلا تظل أزمة تبليل السرير مؤرق كبير للأم، فتبحث عن حلول كثيرة لها.

كثيرون من علماء تربية الطفل اهتموا بالأمر، لتصدر صحيفة “ميرور” البريطانية، مجموعة من النصائح تساعد الأم على منع طفلها من تبليل السرير منها:

التخفيف من السوائل التي يتناولها الطفل قبل النوم

تخفيف كمية السوائل التي تقدمينها لطفلك قبل النوم، له أثر كبير فكلما ازدادت كمية السوائل التي يشربها الطفل كلما ازداد احتمال تبليله للسرير ليلاً.

شجعي طفلك على الذهاب إلى الحمام قبل النوم

تعوّد الطفل على الذهاب إلى الحمام قبل النوم يقلل من احتمال تبليله للفراش أثناء النوم، لذا تُنصح الأمهات بتشجيع أطفالهن على الذهاب إلى الحمام مرة أو مرتين قبل التوجه للفراش.

إبقاء أنوار الممر المؤدي إلى الحمام مضاء

بعض الصغار يخشون الذهاب إلى دورة المياه لوحدهم في الليل بسبب الظلام، لذا لا بد من إبقاء أنوار الممر المؤدي إلى الحمام مضاءة لبث روح الاطمئنان داخلهم.

وضع بعض الألعاب داخل الحمام

لتشجيع الطفل على استخدام الحمام، يمكن أن تعمد الأم إلى وضع بعض الألعاب والأشياء المفضلة لديه، ليشعر بأن المكان مريح له، ويحتوي على عوامل الجذب التي يحبها.

استبعاد المشروبات السكرية

قبل النوم من المفيد أن يتناول الأطفال المزيد من السوائل في فصل الصيف، غير أن بعض الدراسات كشفت أن تناول المشروبات السكرية قد يزيد من احتمال تبليل الأطفال للسرير ليلاً.

النظام الغذائي

إن ما يتناوله الأطفال قد يكون له تأثير على إدرار البول، على سبيل المثال، الفاكهة مثل الفراولة والبطيخ والشمام، لها تأثير مدر للبول، لذا لا بد من التخفيف من تقديم هذه الوجبات للأطفال في الليل.