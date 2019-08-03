خاص البلاد – نيفين عباس

المرقوق من أكثر الأطباق النجدية الشعبية بالسعودية التى حصلت على شهرة واسعة

ويعد المرقوق من طحين البر بعد تشكيله لعجين رقيقة ومن ثم إضافته للخضروات واللحم لينضج

نقدم لكِ مقادير وطريقة تحضير المرقوق بالطريقة الأصلية

المقادير اللازمة لعمل المرقوق السعودي

لحم غنم كمية بحسب الرغبة

طماطم مفرومة

بصل مفروم

خضروات مقطعة مشكلة

فلفل أخضر وأحمر حار

طحين بر

ماء لعجن الطحين

ملح

فلفل أسود

فلفل أحمر حار

كمون

كسبرة جافة

مسمنة

دارسين ناعم

هيل ناعم

بهارات

لومى

بهارات صحيحة، هيل، فلفل أسود، دارسين، مسمار

صلصة طماطم مركزة

زبدة أو سمن

طريقة عمل المرقوق السعودى

فى قدر على النار يوضع السمن أو الزبدة والبصل

يقلب حتى يشوح

ثم يضاف له البهارات الصحيحة ويقلب جيداً دقائق

تضاف اللحم للقدر وتقلب

يضاف للحم الملح والفلفل الأسود والفلفل الحار والكمون والكسبرة الجافة والدارسين الناعم والهيل الناعم والبهارات واللومى

يقلب دقائق حتى تظهر رائحة البهارات

تضاف الطماطم وتقلب ثم تغطى قليلاً حتى تتسبك الطماطم قليلاً

يضاف صلصة الطماطم المركزة وماء مغلى والفلفل الحار الأخضر والأحمر

يترك حتى ينضج اللحم

ثم يضاف الخضار للحم ويترك حتى يدخل فى مرحلة النضج

فى تلك الأثناء نقوم بعمل العجين

يقلب قليل من الملح مع الطحين

ثم يضاف له الماء بالتدريج حتى نحصل على عجين

يغطى ويترك ليرتاح قليلاً

ثم يفرد بشكل رقيق ويوضع أعلى القدر ويسقى بمرق اللحم والخضروات

يغطى ويترك حتى تمام نضج العجين

ثم يغرف ويقدم

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