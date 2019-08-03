المرأه

إذا كانت بشرتك دهنية..إليكِ هذه الخطوات

فرناس حفظيaccess_time1 / ذو الحجة / 1440 هـ       3 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تتعرض البشرة الدهنية لعديد من المشاكل وخصوصاً عدم ثبات الميك أب على البشرة، بالاضافة إلى ظهور حب الشباب والبثور السوداء إلى جانب إتساع مسام البشرة وإفراز الدهون، ولذلك إلتقينا بخبيرة التجميل إيناس أبو بكر لتعرض علينا بعض الحلول التي قد تساعدك فى مظهر أفضل..

في البداية توضح إيناس أبو بكر أن البشرة الدهنية تفرز الكثير من الدهون لذلك لابد من الإبتعاد قدر الإمكان من تناول الاطعمة التي تحتوى على دهون كثيرة أو زيوت والإقلاع عن تناول الشيكولاتة، وشرب المياه بصورة كثيفة لأنها تقلل من الدهون الضارة بالدم.

كما تشير أبو بكر ان غسيل الوجه ونظافته، من أهم الأشياء التي يجب مراعتها إذا كانت البشرة دهنية لابد من إختيار غسول جيد يناسب نوعية البشرة وبعد استعماله نغسل الوجه بالماء البارد لقبض مسام الوجه.

أما بالنسبة لأشعة الشمس الضارة فلابد من إستعمال واقي للشمس من نوع جيد ويكون مكتوب عليه هذه العبارة non-comedogenic التي لا تسد المسام لأن هناك أنواع من واقي الشمس ذو كثافة عالية وتسد المسام وتجعل البشرة أكثر دهنية، بالإضافة إلى عمل سكرب وتنضيف للبشرة بالبخار مرة إسبوعياً.

أما بخصوص أنواع المكياج فتشير أبوبكر أنه يجب  إستعمال كريم  أساس “الفونديشين” من نوع خالي من الزيوت كذلك البلاشر وظل الجفون من النوع البودر وليس الكريمى حتى لا يزيد من مظهر البشرة الدهنية والبودر يدوم لفترة أطول من الكريمى .

vernas hefzy

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