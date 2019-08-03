إذا كانت بشرتك دهنية..إليكِ هذه الخطوات

تتعرض البشرة الدهنية لعديد من المشاكل وخصوصاً عدم ثبات الميك أب على البشرة، بالاضافة إلى ظهور حب الشباب والبثور السوداء إلى جانب إتساع مسام البشرة وإفراز الدهون، ولذلك إلتقينا بخبيرة التجميل إيناس أبو بكر لتعرض علينا بعض الحلول التي قد تساعدك فى مظهر أفضل..
في البداية توضح إيناس أبو بكر أن البشرة الدهنية تفرز الكثير من الدهون لذلك لابد من الإبتعاد قدر الإمكان من تناول الاطعمة التي تحتوى على دهون كثيرة أو زيوت والإقلاع عن تناول الشيكولاتة، وشرب المياه بصورة كثيفة لأنها تقلل من الدهون الضارة بالدم.