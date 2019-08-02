احذري سيدتي.. الاقتراب من هاتفك المحمول قد يعرضك لمخاطر كبيرة

القاهرة:سهام أبوزينة

نشبت العديد من التقارير الدولية التي تحذر من استخدام الهاتف المحمول نظرًا لما يحتويه من إشعاعات ضارة تؤثر بالسلب على صحة المرأة، وإن لم يجزم العلماء بعد، ما إذا كان الإشعاع الذي يصدر من الهاتف المحمول ضارًا أم لا، إلا أنهم يحذرون بشكل كبير من الاقتراب من الهاتف المحمول والابتعاد عنه قدر الإمكان لخطورة تلك الإشعاعات الضارة التي قد تدمر خلايا المخ.

وأثبتت دراسات حديثة أن المحمول له أخطار صحية إذا وضعتيه في بعض الأماكن، لذا عليكي اتباع الآتي:ــ

عليك الحفاظ على المسافة بعيدًا بينك وبين هاتفك الخلوي عند استعماله.

يجب استخدام سماعات الهاتف لإبقائه بعيدًا عن رأسك.

عدم وضع الهاتف قريبًا من رأسك، فكلما كان الهاتف قريبًا من الرأس كلما زاد امتصاص الجسم للطاقة.

التقليل قدر الإمكان من المكالمات الطويلة.

استخدام الرسائل النصية بدلاً من الحديث بالهاتف كلما أمكن.

استخدام مكبر الصوت في الهاتف الخلوي.

إذا كان الإرسال ضعيفًا من الأفضل عدم استخدام الهاتف.

يجب تجنب استخدام الهاتف المحمول إذا كان الشعر مبلّلاً.

ينبغي الرد على المكالمة قبل وضع الهاتف على أذنك والبدء في التحدث والاستماع.

عدم استعمال الهاتف الخلوي إلا عند الضرورة واستبدالة بالهاتف الأرضي.

وردا على ذلك يؤكد الدكتور خالد فهمي اخصائي المخ والاعصاب أن الهاتف المحمول له اضرار كثير جدا بسبب الاستخدام الخاطئ بشكل متكرر سلباً على الجسم، حيث يزيد من إجهاده، وذلك بسبب استمرار رنين الهاتف والتنبيهات الاهتزازية والتذكيرات.

وأضاف أن الهاتف يجب ان يكون بعيد عن المخ مسافة كافية لان الاشعاعات التي تخرج منه تسبب خلل في المخ بالنسبة للاطفال وصداع نصفي مستمر بالنسبة للكبار.

واوضح ان سماعة الاذن يجب ان تكون اصلية لحماية الاذن والمخ من اضرار الهاتف، علما بأن الجميع يعلم هذه الاضرار وان استخدم المحمول شي مهم بالنسبة للبشر فلذلك يجب اخذ الحزار المستمر من هذه الاضرار