وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل صينية الرقاق المصرى باللحم المفروم

خاص البلاد – نيفين عباس

للمطبخ المصرى سحر خاص، إذ يتميز بأطباق رائعة تعد من ثقافة الأكل المصرى منذ القدم

ولعل أبرز تلك الأطباق، صينية الرقاق المصرى باللحم المفروم

والرقاق نوع من أنواع المخبوزات المصرية المعدة بطريقة خاصة ويتميز أنه رقيق للغاية ويشبه عجينة الجلاش أو الفيلو

ويستخدم الرقاق المصرى منذ القدم، حيث قدم لأول مرة فى طبق حلوى “أم على” الشهير

وللتعرف على مقادير وطريقة تحضير صينية الرقاق المصرى باللحم المفروم تابعى السطور التالية

المقادير اللازمة لعمل صينية الرقاق المصرى باللحم المفروم

نصف كيلو من اللحم المفروم

2 حبة بصل مفروم

ملح

فلفل إسود

خبز رقاق

مرق لحم

حبة من البيض

كوب من الحليب

سمن بلدى مصرى

طريقة عمل صينية الرقاق المصرى باللحم المفروم

نبدأ أولاً فى “تعصيج” اللحم المفروم

يوضع فى مقلاة قليل من السمن البلدى حتى يسخن

يضاف له البصل ويقلب حتى يذبل البصل ويصبح شفاف مائل للذهبى

يضاف للبصل اللحم المفروم والملح والفلفل

يترك اللحم حتى تمام النضج ثم يرفع عن النار

نحضر صينية غير لاصقة

تدهن بالسمنة

نحضر شرائح الرقاق

ثم تغمس فى مرق اللحم المضاف له قليل من السمن المذوب

يترك الرقاق ثانى حتى يصبح طرى قليلاً

ترص طبقة من الرقاق المسقى بالمرق داخل الصينية

تكرر العملية حتى نحصل على حوالى 5 طبقات من الرقاق

تضاف حشوة اللحم المفروم التى قمنا بإعدادها

ثم تغطى بطبقة من الرقاق المسقى بمرق اللحم

توضع البيضة مع ملعقة كبيرة من السمن البلدى لكوب الحليب وتخق جيداً

يقطع الرقاق بالسكين قبل دخوله الفرن

ثم يوضع على وجهه خليط الحليب والبيض والسمن

توضع الصينية بالفرن حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج تماماً

يخرج ويقدم ساخن