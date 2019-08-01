وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل برجر اللحم

خاص البلاد – نيفين عباس

البرجر من أكثر الأكلات الشهيرة حول العالم، والأطفال عادة لا يحبذون الأطعمة التقليدية الخاصة بعيد الأضحى

فالطفل تعود على الوجبات السريعة واللذيذة بالنسبة له، فلما لا تقدمى لطفلك وجبة البرجر المنزلى بطريقة آمنة ورائعة

المقادير اللازمة لعمل برجر اللحم

كيلو لحم مفروم

كيلو فول صويا مجروش

بهارات برجر

بودرة بصل

ملح وفلفل إسود

طريقة عمل برجر اللحم

فى المفرمة، يوضع اللحم وفول الصويا المجروش والبهارات وبودرة البصل والملح والفلفل

يفرم المزيج حتى يتجانس ويصبح عجين ناعم قليلاً

تشكل العجينة أقراص برجر وتترك بالثلاجة قليلاً

تشوى على الجريل وتقدم ساخنة مع خبز البرجر والبطاطس والإضافات المفضلة أو بحسب الرغبة

ويمكن حفظها فى الفريزر لحين الإستخدام