حلويات العيد | بالصور طريقة عمل سابليه الشوكولاتة بالقهوة

خاص البلاد – نيفين عباس

لا شك أن مائدة عيد الأضحى تحتاج للعديد من أنواع الحلويات المختلفة التى تقدم بعد تناول أطباق العيد الشهية

ويعتبر بسكويت السابليه هو الخيار الأنسب لكِ لتقديمه مع الشاى والعصائر

المقادير اللازمة لعمل سابليه الشوكولاتة بالقهوة

2 كوب طحين

كوب سمن أو زبدة نوع جيد بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر بودرة

قليل من الفانيليا

2 حبة بيض طازج بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب كاكاو

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

شوكولاتة مذوبة للتزيين

طريقة عمل سابليه الشوكولاتة بالقهوة

فى وعاء، يخفق السمن أو الزبدة مع السكر البودرة حتى نحصل على قوام يشبه الكريمة

يضاف البيض الواحدة تلو الأخرى ويخفق جيداً مع مزيج السمن والسكر

تضاف الفانيليا والكاكاو وتخفق مع المزيج

تذوب القهوة سريعة الذوبان فى الماء الساخن

ثم تضاف لخليط السمن والسكر والبيض والكاكاو وتخفق

يوضع الطحين للخليط ونقلب دون عجن حتى لا يصبح السابليه جاف

تفرد العجينة بواسطة ورقتىّ زبدة وكمية خفيفة من الطحين حتى لا تلتصق

ثم تقطع بواسطة القطاعة الدائرية أو الشكل المفضل لكِ

ترص حبات السابليه على ورق الخبز بالصينية

ثم تخبز حبات البسكويت فى فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 لمدة 12-15 دقيقة

تخرج حبات السابليه من الفرن وتترك لتبرد

ثم تغمس فى صوص الشوكولاتة المذوبة وتترك لتصفى

وتقدم مع أصناف الحلى المختلفة الأخرى