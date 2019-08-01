السواحه يطلع على جاهزية “الاتصالات السعودية” لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة : واس

اطلع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، خلال جولة تفقدية على جاهزية خدمات وشبكة شركة الاتصالات السعودية، ولاسيما تقديمها لخدمات مرتبطة بتقنية الجيل الخامس لأول مرة بالمنطقة، منها مراقبة تجهيزات مشعر منى ورصد مخالفات التسلل والبث المباشر لمركز المراقبة.

ونشرت “الاتصالات السعودية” شبكة الجيل الخامس وأتاحتها بشكل رئيس في ثلاثة خدمات هي: الواي فاي وتقنية الهولوجرام والطائرات المسيرة “الدرونز”، إذ يمكن للحجاج الاتصال بالشبكة السريعة عبر الواي فاي في عدد من المواقع في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.

وعرضت الشركة استخدام الجيل الخامس في طائرات الدرونز، إضافة إلى استخدام الجيل الجديد من الشبكة في البث المباشر عالي الوضوح بتقنية الهولجرام لعرض تعليمات وإرشادات تفاعليه ومباشرة ومترجمة للحجيج تتعلق بالمناسك وطرق السلامة وتوجيهات الطوافة، وشملت الجولة مواقع “شركة الاتصالات” المزودة بواي فاي الجيل الخامس عدد من مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة، إضافة إلى عدد من المواقع الحيوية المهمة التي تخدم ضيوف الرحمن والقطاعات الحكومية المشاركة بالحج.

واستمع المهندس السواحه الذي رافقه كل من معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، وبحضور النائب الأعلى لرئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس عليان الوتيد، إلى شرح مفصل عن جهود الشركة لتقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن، فضلاً عن التأكد من استكمال جميع الترتيبات والاحتياطات لضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن العمل يجري على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن وتطويع أحد التقنيات في عالم الاتصالات ومنها الخدمات الرقمية المرتبطة بالجيل الخامس والواقع المعزز والاتصالات الحرجة لتيسير هذه الرحلة الايمانية للمسلمين على اختلاف لغاتهم بما ينسجم مع أهداف الشركة وأهداف رؤية المملكة 2030، حيث سخرت الشركة جميع إمكانيتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن.