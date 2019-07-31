لن تصدق.. دراسة كارثية عن عامل الدليفري!

توصيل الطلبات للمنازل أو الدليفري، ربما لا تثق فى العامل الذى يقوم به بسبب الفاتورة، لكنك ستكتشف حالا ما هو أفظع.

دراسة أمريكية كارثية، اعترف خلالها أكثر من 25 بالمئة من عمال توصيل الطلبات بأنهم يتذوقون طعام الزبائن قبل وصوله إليهم.

وبحسب سكاي نيوز، فإن مؤسسة “يو إس فود” أجرت الدراسة، وسلطت عليها الضوء مجلة “نيوزويك” الأميركية.

الدراسة المثيرة للجدل كشفت أن 54 بالمئة من عمال التوصيل يفتنون برائحة الطعام الذي يحملونه.

هذا فيما يتذوق حوالي 28 بالمئة من العمال الطعام.

المؤسسة صدمت الجمهور، في بيان، بقولها “يؤسفنا أن نعلن أمرا كهذا، عمال التوصيل يخرقون القواعد ويأخذون جزءا من الطعام”.

وفي المقابل، شكى 60 بالمئة من عمال التوصيل أنهم يحصلون على إكرامية (بقشيش) قليلة جدا أو لا يحصلون على الإطلاق.

فيما قال 40 بالمئة إن تعليمات الزبائن تكون غير واضحة.

وعلى جانب آخر، قال 84 بالمئة من الزبائن إنهم “لا يمانعون” أن يحصل السائق على قليل من أصابع البطاطا المقلية التي يوصلها لهم.