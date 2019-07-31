فوائده وعيوبه.. ريجيم الخيار في جملتين!

هل أنت مدرك لـ فوائد الخيار وريجيم الخيار ؟، أم أنك تفضله في السلطة لطعمه الفريد المشبع فقط، هو عنصر مهم في الوجبات، ويستخدم كمغذ للكليتين لما يحتويه من سوائل تعوض الماء بالجسم.

ويحتوي الخيار على بروتين، ودهون، وكربوهيدرات، وعناصر معدنية مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والزنك، وفقا للعلماء.

ونقل موقع “الإمارات اليوم”، دراسة تؤكد أن الخيار يشمل نسبة قليلة من الفيتامينات، باستثناء فيتامين K الذي تصل نسبته 21%.

خبراء التغذية والأطباء ينصحون بتناول هذا النوع، ويؤكدون على ما يحتويه من فوائد متعددة، فهو أيضا بديل للأسبيرين، لأن الماء الموجود فيه يساهم في التفاعلات القلوية.

هذه الثمرة الخضراء كذلك مثالية للبيئة الداخلية للجسم، ما يمنع زيادة الحموضة.

وينصح الخبراء الناس، بخاصة كبار السن، بضرورة وضع الخيار في النظام الغذائي.

أما “حمية الخيار” فتستطيع بها أن تخفف من عمليات فقدان الكتلة العضلية، التي تعد علامة واضحة لشيخوخة الجسم.

وتخفف الحمية كذلك من علامات قرب ارتفاع ضغط الدم، والسكتات الدماغية، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

وحمية الخيار باختصار: إذا كنت تريد خسارة سريعة للوزن، تناول الخيار في أي وقت تشعر بالجوع، ولكن انتبه لنقص الفيتامين.

كذلك لا تنس أن تشرب المزيد من الماء، ومن أجل الحصول على نتائج كبيرة، يجب أن تمارس الرياضة لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل يوميا.