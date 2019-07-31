عادات زوجية تهدد قوامك المثالي ..تعرفي عليها

القاهرة:سهام أبوزينة

السمنة شبح يواجه النساء خاصة بعد الزواج والجميع يندهش من الزيادة المفرطة بالرغم من أتباع النظام في تناول الطعام، وأكدت درسات عديدة ان الطعام ليس العامل الوحيد في زيادة الوزن وانما توجد عادات سيئة كثيرة فلشخص الذي يمتلك ميول سلبية نحو الكسل والخمول وعدم الأخذ في الاعتبار مظهر الجسم أو التأثير الذي قد ينقله إلى من حوله لينقل له تلك العادات يعد أحد أهم وأخطر أسباب ارتفاع نسبة البدانة في المجتمع .

١ـ تقليل نسبة الماء في الجسم

يعتقد البعض أن التقليل من شرب المياه والإكثار من تناول الطعام ظناً بأن ذلك هو الطريقة المثلى من أجل الشعور بالجوع، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت خطأ هذا المعتقد بسبب ارسال المخ إشارة بالجوع لكنها تكون رسالة خاطئة الفهم في بعض الأحيان مفاداها أن الجسم يشعر بالعطش فيسد الشخص ذلك العطش بتناول الطعام .

٢ـ عدم الإكتفاء في النوم

عدم الإكتفاء في ساعات النوم والتقليل من عدد الساعات الخاصة براحة الجسد يدفع الفرد إلى السهر وتناول الأطعمة بشراهة خاصة في فترة الليل مما ينذر بعواقب وخيمة تتمثل في حدوث بدانة مفرطة بسبب النوم مباشرة عقب تناول الطعام .

٣ـ الخمول

التوقف عن ممارسة الرياضة والبعد عنها مؤشر خطر للسمنة المفرطة فمن لا يعترفون بأهمية الرياضة في الحصول على جسم وعقل صحي، ويتقاعسون عن أداء التمارين الرياضية الأمر الذي يؤدي إلى ترراكم الدهون في الجسم وتخزين السعرات على هيئة كربوهيدرات قاتلة .