الهلال ينقض على نجم “منتخب كولومبيا”

تواصل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، السعي للتدعيمات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي على قدم وساق.

وأظهرت كتيبة المدرب رازفان لوشيسكو مستويات قوية في معسكر الفريق الذي أقيم بمدينة لينز النمساوية، كان آخرها الفوز ضد أودينيزي الإيطالي.

وعزز الهلال وصيف النسخة الماضية من دوري المحترفين، صفوفه بالكوري الجنوبي هيون سو، إضافة إلى الشراء النهائي للبيروفي أندري كاريلو.

ويسعى النادي إلى استكمال الضربات القوية في سوق الانتقالات، وهذه المرة عبر قارة أمريكا الجنوبية وبالتحديد من كولومبيا.

إذ أشارت تقارير صحفية كولومبية عن اهتمام جدّي من إدارة الهلال في التعاقد مع ماتيوس أوريبي متوسط ميدان فريق كلوب أميركا المكسيكي.

أوريبي (28 عامًا) لاعب دولي مع منتخب كولومبيا، ينشط في مركز الوسط الدفاعي، وتبلغ قيمته التسويقية نحو 7.5 ملايين يورو.

ينتهي عقد أوريبي مع كلوب أميركا بنهاية الموسم القادم، أي صيف 2020،وسط أنباء عن عدم رغبته في تجديد التعاقد.

وهو ما سيمنح الهلال ميزة في حسم الصفقة سريعًا لئلا يخسر كلوب أمريكا اللاعب بالمجان الشتاء القادم.

ارتفعت القيمة التسويقية للاعب من 3 ملايين العام الماضي إلى 7.5 ملايين هذا العام، بفضل المستويات القوية التي أظهرها.

وبعد موسم هو الأفضل في مسيرته مع الفريق المكسيكي، تلقى دعوة للعب مع المنتخب الكولومبي بكوبا أميركا 2019.

ويستعد الهلال لخوض مواجهتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ضد الأهلي يومي 6 و 13 من شهر أغسطس القادم.