سالم الدوسري “هلاليًا”!

لا تزال قضية جناح المنتخب الوطني والهلال، سالم الدوسري، وانتقاله المزعوم إلى الأهلي، محل نقاش الصحف الرياضة هذه الأيام.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بات حرًا للتفاوض مع أي ناد خلال الفترة المقبلة، بعدما انقضى عقده مع الهلال.

تدرج الدوسري في الفئات السنية للنادي وصولًا للفريق الأول عام 2011، ولم يلعب سوى بقميص الهلال في مسيرته.

ونظرًا للعلاقة الوطيدة بين الدوسري والهلال والتي يمكن اختزالها في جملة “إبن النادي” فقد عملت إدارة الزعيم على تجديد عقده.

بحسب ما علمت “البلاد” فإن الأهلي قدم عرضًا للاعب براتب سنوي يبلغ 7 ملايين ريال، ما جعله على أعتاب الراقي.

بيد أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل رفعت عرضها الذي قدمته سلفًا (6 ملايين ريال) إلى 7 ملايين ليعادل عرض الأهلي.

وبعقد يمتد إلى 3 سنوات قادمة، ليتحصل اللاعب على ما مجموعه 18 مليون ريال كراتب إجمالي في فترته الجديدة.

والآن بات مصير اللاعب في يده باختيار وجهته، سواء البقاء في الهلال أو الرحيل إلى الأهلي، حيث بات العرضان متساويين.

محيط اللاعب أكد أن رغبة سالم الدوسري هي الاستمرار مع الهلال وأنه يضع النادي أولوية له في مسيرته.

وكان وكيل أعمال الدوسري، محمد النمر، قد قال وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية إن اللاعب لن يمانع في إبرام عقد جديد مع النادي وأنه لن يقوم بأي مساومات.

ومن المفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق في الأيام القادمة حول تجديد عقد اللاعب، بعدما أزيلت كل العقبات في هذا الشأن.

ويمتلك الدوسري مسيرة هائلة مع الهلال، إذ لعب بقميص الزعيم 189 مباراة، وتمكن من إحراز 33 هدفًا وتقديم 30 تمريرة حاسمة.

وكانت له فترة معايشة عن طريق الإعارة إلى نادي فياريال الإسباني الموسم قبل الماضي، ولم يشارك سوى في مباراة واحدة.

بطولات اللاعب مع النادي هي دوري المحترفين في مناسبتين 2017-2018 و 2016-2017. إضافة إلى لقبين للكأس موسمي 2014-2015 و 2017-2018.

لقبين لكأس الأمير موسمي 2012-2013 و 2015-2016. وأخيرًا فاز بكأس السوبر المحلي في مناسبتين 2015-2016 وآخرها عن الموسم الماضي 2018-2019.