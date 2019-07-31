احترس.. بهذه الطريقة يسرق لايك فيس بوك بياناتك الخاصة!

هل ظننت يوما أن زر لايك فيس بوك قد يتسبب فى سرقة بياناتك الخاصة؟، هذا ما حدث بالفعل وقد يحدث فى أى تجربة مشابهة.

المحكمة العليا في أوروبا أصدرت قرارا فى أمر مشابه وفريد، مشددة على وجوب حصول المواقع الإلكترونية التي تستخدم زر إعجاب فيسبوك على إذن.

الإذن المطلوب لا بد أن يكون من المستخدمين بشأن البرنامج المساعد لأنها من خلال الزر تجمع بيانات عنهم.

كانت محكمة العدل الأوروبية تنظر في القضية المرفوعة ضد Fashion ID.

وFashion ID هي علامة تجارية للملابس الألمانية عبر الإنترنت، عندما اتخذت القرار.

وذلك بحسب ما وثقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

Fashion ID ضمنت من خلال وجود زر “اللايك” في فيسبوك على موقعها، أن منتجاتها ستكون أكثر ظهورا على موقع التواصل الاجتماعي.

وذلك حتى إذا لم ينقر العملاء فوق الزر.

ومع وجود هذا الزر أرسلت بيانات المستخدم إلى الشركة “دون أن يكون المستخدم على علم بها.

وأيضا بغض النظر عما إذا كان هو أو هي عضوًا في الشبكة الاجتماعية”.

وقضت المحكمة بأنه يجب على Fashion ID، أو أي موقع ويب به زر مماثل، “تقديم معلومات معينة لهؤلاء الزوار، مثل هويتها وأغراضها”.

يذكر أن لائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2018.

ويتعين على الشركات الإبلاغ عن انتهاكات البيانات في غضون 72 ساعة، وكذلك للسماح للعملاء بتصدير بياناتهم وحذفها.

وقال جاك جيلبرت، المستشار العام المساعد في فيسبوك: “تعد إضافات المواقع الإلكترونية ميزات شائعة ومهمة للإنترنت الحديث”.

وشدد على أنه ” نرحب بالوضوح الذي يجلبه قرار اليوم لكل من مواقع الويب وموفري الإضافات والأدوات المشابهة”.