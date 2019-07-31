إيران تحذف 4 أصفار من عملتها المتدهورة

البلاد : وكالات

أعلنت الحكومة الإيرانية الموافقة على قرار حذف 4 أصفار من عملتها المتدهورة واستبدال الريال بالتومان في التعاملات.

وتم الإعلان عن هذا الإجراء على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي في أعقاب اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء.

وتواجه إيران أزمة عملة حادة، نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، حيث يرتفع التضخم بشكل كبير في البلاد.

وربما يؤدي حذف أربعة أصفار من الريال إلى إحداث أثر نفسي في البلاد. فالكثير من السكان يدفعون حاليا أكثر من مليون ريال (30 دولارا) لزيارة بسيطة إلى محل بقالة.

والخطوة ضرورية أيضا لتنفيذ إصلاحات مصرفية في إيران.

وسيتم أيضا إعادة تسمية العملة، إلى “تومان” وهي وحدة سابقة لعملة رسمية، كان يتم تداولها حتى عام 1925 .

ويواصل الإيرانيون منذ عقود استخدام مصطلح “تومان” لمعدل التحويل البسيط: 1 تورمان يساوي 10 ريالات.