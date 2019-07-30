نصائح لحجاج 190 دولة من “السعودية للسكر”

الدمام- حمود الزهراني

قدمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، «رزنامة» من النصائح لوزارة الحج والعمرة بالمملكة بعد لغات لتوزيعها على العديد من سفارات خادم الحرمين الشريفين في عدة دول وبعدة لغات، بهدف اخذ الاحتياطات اللازمة لدى مرضى السكر، كما راسلت الجمعية جمعيات السكر العالمية و الاتحاد الدولي للسكر IDF بهذه النصائح قبل الحج و التي تشمل ارشادات صحية قبل واثناء وبعد اداء فريضة الحج، فيما توقعت الجمعية وصول نسبة الحجاج المصابين بالسكري كحد أدني 10% من اجمالي الحجاج سنويا.

وكشف عبدالعزيز التركي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، ان إرشادات «الحج والسكري» قد قدمت إلى وزارة الحج والعمرة باللغتين العربية والانجليزية لوضعهما في موقع الوزارة الالكتروني، وكذلك الى وزارة الخارجية للتواصل مع كافة سفارات المملكة في الخارج، والسفارات الدولية في العاصمة الرياض،

كما تم التواصل مع جهات عالمية مثل الاتحاد الدولي للسكري لإرسالها إلى كافة الجمعيات العالمية للسكري في اكثر من 190 دولة. وأكد التركي، أن الاتحاد الدولي للسكري قدم شكره للجمعية لمساهمتها في نشر الوعي الصحي والتثقيفي لمرضى السكري الذين ينوون أداء مناسك الحج من كافة دول العالم.