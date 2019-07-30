جريمة حوثية جديدة بحق أطفال تعز

عدن ــ وكالات

أفادت وسائل اعلام يمنية بمقتل واصابة أربعة أطفال في قصف إرهابي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية في مدينة تعز، وذلك في هجوم هو الثاني خلال ساعات.

ونقل موقع «العربية نت» عن مصادر حقوقية إن المليشيا المدعومة من إيران عاودت استهداف الأحياء السكنية وقصفت بالمدفعية الثقيلة حي «الروضة» وسط مدينة تعز. وأسفر القصف عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين، بينهم طفلة أصيبت بجروح بالغة الخطورة وتعد مجزرة مليشيا الحوثي هي الثانية خلال 24 ساعة، والتي استهدفت بشكل مباشر تجمعات الأطفال في الأحياء المكتظة بالسكان في تعز.

واستنكر تحالف رصد الحقوقي اليمني، الجرائم الحوثية، وقال إن مليشيا الحوثي تواصل استهداف الأحياء السكنية ما يتسبب في سقوط ضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء. ومنذ مطلع العام الجاري، سقط أكثر من 50 مدنيا بين قتيل وجريح في المدينة بنيران المليشيا الإرهابية. وتفرض المليشيا الحوثية حصارا خانقا على المدنيين في تعز منذ 4 سنوات وتمنع وصول الإمدادات الطبية والإغاثية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، قد أعرب في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، عن أمله في فتح منفذ إنساني واحد على الأقل في تعز. وفى سياق الانتهاكات المتواصلة للحوثيين اختطفت المليشيا الانقلابية، 5 نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن وتم اقتيادهن إلى مكان مجهول.

وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية نقلا عن شهود عيان بأن عناصر من المليشيا في إحدى النقاط التابعة لهم بمدينة رداع في البيضاء، اختطفوا خمس نساء،

وأضاف الشهود أن عناصر الانقلاب قاموا بإنزالهن من إحدى حافلات النقل الجماعي القادمة من صنعاء بالقوة، ومن ثم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة». وقالوا إن» العناصر الحوثية أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء». وكانت المليشيا الانقلابية قد اختطفت مئات النساء بعدد من المناطق اليمنية، منذ انقلابها على السلطة الشرعية نهاية العام 2014، وفقا لتقارير حقوقية.