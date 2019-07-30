بالصور.. للإستفادة من شحم الذبيحة

خاص البلاد – نيفين عباس

تحتار المرأة فى طريقة التعامل مع كمية الشحم الناتج عن الذبيحة

ونقدم لكِ اليوم أفضل طريقة للإستفادة من الشحم وتحويله لسمن، لأنه من المواد الدهنية الآمنة على صحة الأسرة والمقوية لجهاز المناعة

المقادير اللازمة

شحم مقطع

ملح

دارسين كامل، حب هيل، مسمار، مستكة (إختياريين يمكن الإستغناء عنهم والإكتفاء بالملح)

قليل من السمن

الطريقة

تضاف جميع المقادير فى قدر على النار

نستمر فى تقليب المزيج

حتى يذوب الشحم بالكامل أو الودك

ثم يصفى جيداً

بعد التأكد من تمام تصفيته، يوضع فى قوالب فريزر أو صينية كب كيك

حفظ السمن فى مكعبات يسهل عليكِ إستخدامه كما بالصورة

أو يمكن أن يوضع فى برطمان محكم الغلق ومعقم

وتحفظ بالثلاجة لحين الإستخدام