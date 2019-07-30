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بالصور.. للإستفادة من شحم الذبيحة

نيفين عباسaccess_time27 / ذو القعدة / 1440 هـ      30 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

تحتار المرأة فى طريقة التعامل مع كمية الشحم الناتج عن الذبيحة
ونقدم لكِ اليوم أفضل طريقة للإستفادة من الشحم وتحويله لسمن، لأنه من المواد الدهنية الآمنة على صحة الأسرة والمقوية لجهاز المناعة

 

المقادير اللازمة
شحم مقطع
ملح
دارسين كامل، حب هيل، مسمار، مستكة (إختياريين يمكن الإستغناء عنهم والإكتفاء بالملح)
قليل من السمن

 

الطريقة
تضاف جميع المقادير فى قدر على النار
نستمر فى تقليب المزيج
حتى يذوب الشحم بالكامل أو الودك
ثم يصفى جيداً

بعد التأكد من تمام تصفيته، يوضع فى قوالب فريزر أو صينية كب كيك

حفظ السمن فى مكعبات يسهل عليكِ إستخدامه كما بالصورة

أو يمكن أن يوضع فى برطمان محكم الغلق ومعقم
وتحفظ بالثلاجة لحين الإستخدام

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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