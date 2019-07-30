تحقيق – نرمين عباس

مفهوم الإنقراض هو موت سلالة من مخلوقات حية واحدة، مثل الأسود أو الأفاعي أو الأفيال الخ…

وفي الحقبة الزمنية ما قبل التاريخ وحتي يومنا هذا يعتبر إنقراض الطباشيري الثلاثي واحداً من أكثر أنواع الإنقراضات شهرة على مستوي التاريخ

لأنه قضي علي نصف أشكال الحياة علي كوكب الأرض وتسبب في موت جماعي وإنقراض لأشهر فصائل الحيوانات وهي الديناصورات وعدد هائل من أنواع الزواحف البحرية والتيروصورات

والتيروصورات هي زواحف طائرة تتغذي علي اللافقاريات البحرية والحيوانات الأرضية

ورجح العالم والتر ألفاريز أن الإنقراض نتج عن إصطدام نيزك بالأرض آنذاك

ونستعرض لكم بالصور أنواع حيوانات إنقرضت من علي سطح الأرض، منها حيوانات إنقرضت لأسباب تتعلق بالبشر

1- حيوان الأُرخُص

الأرخص أو الثور البري هو نوع من المواشي الضخمة التي كانت تعيش علي سطح الأرض حتي الربع الأول من القرن السابع عشر

والأرخص هو السلف البري لأنواع الأبقار المستأنسة والتي تنحدر منها اليوم جميع أنواع البقر الأليفة، كان يعيش بمعظم أنحاء أوروبا وأسيا الوسطي وبعض الدول العربية حتي حلول الألفية الأولي قبل الميلاد

وإنقرض هذا النوع من الحيوانات بسبب صيد البشر له

2- أسماك الليدزيشثيس

وهي واحدة من أكبر فصائل الأسماك المنقرضة في العالم

عاشت تلك الأسماك في العصر الجوراسي أي منذ 181مليون عام وحتي 135 مليون عام

كانت تستمد تغذيتها من العوالق وتعتبر واحدة من أكبر أسماك العالم نظراً لحجمها الضخم ووجد العلماء صعوبة في تقدير حجمها لضخامته

وتم الكشف عن العثور علي أول رفات لأسماك الليدزيشثيس في القرن التاسع عشر من الميلاد

3- البليزوصورات

البليزوصورات نوع من الزواحف المفترسة البحرية التي عاشت خلال العصر الجوراسي، وتشبه في تكوينها أفعي تخرج رأسها من هيكل سلحفاه

ولها شكلان قصير وطويل الرقبة، وإنقرض ذلك النوع من الزواحف بالعصر الطباشيري الثلاثي، وتميزت هذه الزواحف بالقوة وبأنها عاشت مدة تفوق المدة التي يعيشها سكان الأرض من البشر آلاف المرات

4- موريثيريوم

موريثيريوم هو حيوان منقرض عاش بالعصر الإيوسيني

وعاش هذا النوع من الحيوانات بمصر وتم إكتشاف أول حفرية له بالفيوم، ويندرج تحت أسلاف بقر البحر والأفيال، لأنه كان يعيش بالقرب من مصبات نهر النيل وتغذي علي الأعشاب

5- أندروساركوس

الأندروساركوس من الثدييات التي عاشت بمنطقة وسط أسيا بالعصر الإيوسيني

وأشتهر هذا النوع من الحيوانات بأسنان كبيرة حادة يسحق بها العظام، ولم يتوصل العلماء لليوم هل ما كان حيوان أندروساركوس حيوان مفترس بسبب شكل فكه أم آكل جيف

ولعل أندروساركوس من أكثر الثدييات المثيرة للجدل حتي الأن، لأنه لم يتم إكتشاف السبب الحقيقي لإنقراضه من الأرض

وكذلك سبب إختفاء عظامه وعدم إكتشاف أي حفرية تحتوي علي هيكل لأندروساركوس كاملاً

6- رودهوكيتوس

رودهوكيتوس هو حيوان من الثدييات المنقرضة التابعة للحيتانيات

وتم إكتشاف متحجراته بباكستان، وما ميز هذا الحيوان جمعه بين خصائص الثديات البحرية والبرية لإمتلاكه قدرة علي المشي في اليابسة والسباحة في الماء

7- أرسينويثيريوم

أرسينويثيريوم هو حيوان منقرض من آكلي العشب، عاش بشمال أفريقيا قبل 36 مليون سنة بأواخر العصر الإيوسيني والأوليجوسيني

وتم العثور علي هيكله بمنطقة الغابات الإستوائية ومستنقعات أيكة الساحلية، وهو آخر نوع تم إكتشافه حديثاً وأخر هذا النوع من الحيوانات التي عاشت في أثيوبيا قبل 27 مليون سنة

يشبه الأرسينويثيريوم وحيد القرن لإمتلاكه قرنين صلبة تماماً كوحيد القرن

8- ساركاستودون

الساركاستودون هو نوع الثدييات المفترسة آكلة اللحوم، عاش خلال العصر الإيوسيني قبل 35 مليون عام

ورجح العلماء أن ساركاستودون كان آكلاً للحوم الثدييات العملاقة من مجموعة الإيوسين كالكركدنيات

9- ماموث

ماموث نوع من ثدييات الأفيلة الضخمة المنقرضة، والتي عاشت بأوروبا الوسطي منذ حوالي مليون عام

وقد عاصر ماموث إنسان ما قبل التاريخ وحيوان وحيد القرن الصوفي، وتم إكتشاف أول هيكل لجثة ماموث بشمال سيبيريا بمصب نهر لينا مدفوناً أسفل طبقة جليدية، وهي ما حافظت علي هيكل ماموث وجعلتها سليمة تماماً منذ آلاف السنوات

وإنقرض فيل ماموث بسبب إصطياد البشر له

10- هاينودون

الهاينودون هو من الثدييات اليابسة المفترسة المنقرضة آكلة اللحوم

عاش في عصر الإيوسين المتأخر والميوسين المبكر فى قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية منذ حوالي 42 لـ 16 مليون عام، وتميز الهاينودون بنوعين ضخم وصغير

وفي عام 1992 تم الإعلان عن العثور علي ما يقرب من 42 نوع من الهاينودون حتي تاريخه، ويتميز شكل الهاينودون بأسنان حادة تشبه لحد كبير الضباع

يتبع..