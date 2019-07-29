ميزة ستزلزل العالم.. تحديث جديد من واتس آب

في نقلة اعتبرت أنها “ستزلزل العالم”، يجهز واتس آب لتحديث جديد سيصنع التحول الأكبر في تاريخ التطبيق منذ أكثر من 10 أعوام.

من المقرر أن يهز التحديث تطبيقات الدردشة والهواتف الذكية بشكل عام، وفق حديث وكالة “سبوتنيك”، الناقلة عن صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية.

التطبيق الجديد يتضمن مجموعة من المزايا الجديدة تماما على “واتسآب”.

كما سيكون التحديث المرتقب متوافق على نسختيه في نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”،

مزايا التحديث تتعلق بمشاهدة الفيديو الجماعي والمكالمات الصوتية ودعم الصور والملصقات.

كما سيدعم تقنيات الدفع الإلكتروني، حيث سيظهر في التطبيق لأول مرة تقنية “واتسآب باي” للدفع الإلكتروني.

“واتساب باي” ستسهل إرسال الأموال بسهولة عبر المنصة.

هذا الأمر يدعم بصورة كبيرة تطبيق “واتسآب بزنس” الذي خصصته الشركة من أجل التواصل ما بين المؤسسات والشركات ومستهلكيهم.

التقارير تشير إلى أن تقنية “الدفع الإلكتروني” عبر واتسآب ستطرح فقط بصورة أولية في الهند، ولكنه يتوقع أن تدعم باقي دول العالم في وقت لاحق.

ووعدت واتسآب بأن تدعم منظومة الدفع الجديد بنظام تشفير مخصص لتخزين بيانات الدفع لا يمكن اختراقها.

وستتوافق مع السياسات البنكية للدول التي ستعمل فيها تلك التقنية.

واختصت واتسآب تلك التقنية للسوق الهندية، لأنه يوجد بها وحدها نحو 400 مليون مستخدم من أصل 1.5 مليار مستخدم على تطبيق الدردشة.

ولا يوجد أي رابط بين خدمة “واتسآب باي” والعملة الرقمية الجديدة التي أطلقتها “فيسبوك”، الشركة الأم لواتسآب.

ولم تذكر الشركة أي بيان متعلق بتلك التحديثات المرتقبة، ولا التوقيت الرسمي لطرحها.