فاز على الزمالك.. الأهلي المصري بطل “الدوري العام والخاص”

تغلب النادى الأهلي المصري على نظيره الزمالك، اليوم الأحد، فى مباراة القمة 118 والتى جمعت الفريقين فى ختام منافسات الدورى المصرى الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل السلبى دون أهداف، بينما شهد مغادرة محمود علاء مدافع نادى الزمالك الملعب مصابًا بعد أن اشتكى عدة مرات من عدم التوازن وتعرض لالتحام مع رامى ربيعة مدافع الأهلى ليغادر الملعب مباشرة.

وفى الشوط الثانى وتحديدًا الدقيقة 59، ترجم التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى، ضغط المارد الأحمر إلى هدف اللقاء الوحيد مستغلًا خطأ الحارس عماد السيد.

وبهذه النتيجة يكلل النادى الأهلى تتويجه بلقب الدورى الممتاز والذى حسمه قبل هذا اللقاء، بالفوز بالقمة 118 حلى حساب الزمالك.