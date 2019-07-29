القصاص بجانٍ قتل مواطن طعناً بعسير

أبهــا : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بمنطقة عسير ، حكم القتل قصاصاً بـ/ ضياء بن عبد الرحمن بن هليل العنزي – سعودي الجنسية – إثر إقدامه على قتل / عبدالرحمن بن أحمد بن خلاف كعبي – سعودي الجنسية –، وذلك بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته.

وأشار الداخلية في بيان لها إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.