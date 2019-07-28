فيديو| 3 تطبيقات توفر لك أموالك

كثرة النفقات وضياع المال في أمور غير محسوبة، هي المشكلة الأهم التي تواجه رب الأسرة وربة المنزل على حد سواء.

لكن كيف تنظم أموالك ونفقاتك المبالغ فيها، سواء في أشياء مهمة أو غير ضرورية؟، هناك 3 تطبيقات مهمة تسمح بذلك.

بحسب قناة “روسيا اليوم”، فإن هذه التطبيقات المهمة تتيح لمستخدميها خدمة تنظيم شؤون الأشخاص ماليا وتعمل على تقليل النفقات غير الضرورية، ونسردها لك بالطريقة في التقرير التالي.

Honey

التطبيق سهل ويساعد على توفير الأموال، وخاصة لمن هم يستخدمون الإنترنت لشراء احتياجاتهم.

كما يوفر لهم إمكانية العثور على قسائم التخفيضات، التي تطرحها المحال والمراكز التجارية الإلكترونية كل فترة.

مستخدمو أجهزة “آيفون” و”آيباد” يمكنهم تحميل التطبيق، عبر متجر “اب ستور” أو متصفح “كروم”.

Clarity Money

هذا التطبيق يتمتع بتقنيات الذكاء الصناعي التي يتيح تحليل المعلومات التي تتعلق بأموال المستخدم المحفوظة على البطاقات المصرفية، وأيضا دراسة فواتير المشتريات لوضع آلية أفضل للشراء.

التطبيق يذكر المستخدم بالمشتريات التي تتكرر باستمرار من أجل لفت انتباه فيما إذا كانت ضرورية، ويساعده في إلغاء الاشتراكات في الخدمات التي لا يستعملها أو يستفيد منها.

Mint

يمنحك بسهولة إمكانية تتبع حركة أموالك الموجودة على البطاقات المصرفية، كما يوفر لك معرفة قيمة الفواتير والمشتريات.

وتعمل ميزة MintSights المتوفرة في هذا التطبيق لمستخدمه إحصائيات لتوفير المال وتتيح إمكانية تنظيم مشترياته.

وذلك حسب البيانات التي تتعلق بالقيمة الواقعية للنقود التي يملكها على بطاقاته المصرفية.