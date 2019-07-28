تعرف على محترفي كلاسيكو “الهلال والأهلي” بأبطال آسيا

حدد مدربا فريقي الهلال والأهلي عناصرهما من المحترفين، والمعنيين بخوض لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الشهر المقبل.

ويخوض الهلال مواجهة من العيار الثقيل ضد مواطنه الأهلي على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في جدة يوم السادس من أغسطس.

بينما يحل الأهلي ضيفًا على الهلال في العودة يوم الثالث عشر من الشهر ذاته، في ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

المدرب الروماني للزعيم، رازفان لوشيسكو اختار 4 أسماء وهم..

الفرنسي بافيمتي جوميز، الإيطالي سباستيان جيوفينكو، الكوري جانج هيون سو، والبيروفي أندري كاريلو.

بينما وقع اختيار المدرب الكرواتي للأهلي برانكو إيفانكوفيتش على كل من..

السوري عمر السومة، دجانيني تافاريس من الرأس الأخضر، البرازيلي جوزيف دي سوزا، والبوسني إلفيس ساريتش.

ويمتلك الهلال أفضلية على الأهلي خلال مباريات الموسم المنصرم، إذ تغلب عليه في مباراتي دوري المحترفين ذهابًا وإيابًا.

بينما أقصاه من مسابقة البطولة العربية للأندية، وعبر إلى النهائي على حسابه بركلات الجزاء الترجيحية (3-2).

وعن المباراة المرتقبة، قال لوشيسكو “عندما استلمت تدريب باوك طالبتني الجماهير بلقب الدوري الغائب منذ 30 عامًا، الآن جماهير الهلال تطالبني بقلب آسيا”.

وأضاف “أعد الجماهير أن الفريق سيقاتل على البطولات، لأن أهدافي من تدريب الفريق واضحة، نحتاج فقط إلى بعض الحظ”.