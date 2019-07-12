الهلال يعطي الضوء الأخضر لبيع مهاجمه!

الهلال يوافق على بيع اللاعب لإفساح مكان لمحترف قادم..

ذكرت تقارير صحفية إن الدولي المغربي ومهاجم فريق الهلال، أشرف بن شرقي، على أعتاب مغادرة الزعيم.

وبحسب ما نشرته صحيفة “المنتخب” المغربية، فإن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قريب للغاية من الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وانتقل بن شرقي إلى الهلال شتاء 2018 ليكمل الموسم حتى نهايته، ثم أُعير إلى فريق لانس الفرنسي، حيث لم يقنع إدارة الزعيم السعودي.

ولا يدخل اللاعب في الوقت الحالي بحسابات المدرب الكرواتي، رازفان لوشيسكو، إذ أعطى الضوء الأخضر برحيله.

ويلقى اللاعب منافسة شرسة في الوقت الحالي من قبل فريقين عربيين، وهما الزمالك المصري والوحدة الإماراتي.

ويأتي من بعيد عرضًا من فريقه السابق، الوداد المغربي، لكنه لم يرتق للمنافسة مع العروض المالية الضخمة مقارنة بالزمالك والوحدة.

كلّف اللاعب خزائن الهلال 5 ملايين يورو عند انضمامه قبل عام ونصف، ويتبقى لديه موسم واحد فقط على إنقضاء عقده.

إذ ينتهي تعاقده صيف 2020، ولا تحبذ إدارة الهلال بيعه بالمجان، الأقرب هو الموافقة على عرض مالي مناسب هذا الصيف.

سجل بن شرقي ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال 7 مباريات بقميص الهلال خلال مجريات موسم 2017-2018.