السفينة الحربية البريطانية “دنكن” تصل إلى الخليج

البلاد : وكالات

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج ، لترافق ناقلات النفط والسفن الأخرى التي تمر من مضيق هرمز وحمايتها في ظل ارتفاع وتيرة التهديدات من جانب إيران.

وذكرت الوزارة أن المدمرة “إتش إم إس دنكن”، ستنضم إلى الفرقاطة “إتش إم إس مونتروز”، “لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا” عبر مضيق هرمز.

وقال وزير الدفاع بن والاس أن “حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضا”.

وأضاف: “ستواصل البحرية الملكية توفير ضمانات للسفن البريطانية حتى يصبح ذلك حقيقة”

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