فيديو| الجراد يجتاح الشوارع.. هل تبدأ نهاية العالم من أمريكا؟

التفسيرات قالت إن ذلك جاء خلال هجرتها إلى المناطق الشمالية الأمر الذي أثار دهشة السياح والمواطنين، بحسب قناة abs الأمريكية.

عديدون تداولوا مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تجمع تلك الحشرات على أضواء اللوحات الإعلانية فضلا عن وجودها على أرصفة الشوارع.

GRASSHOPPER INVASION: Thousands of Grasshoppers took over a parking lot in Las Vegas. The massive numbers of pallid-winged grasshoppers were due to a migration. Officials say the insects are harmless and don't carry diseases. https://t.co/Wt3iz8vsyZ pic.twitter.com/4iidUDEDmV

— ABC News (@ABC) July 27, 2019