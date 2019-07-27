فيديو| الجراد يجتاح الشوارع.. هل تبدأ نهاية العالم من أمريكا؟

فيما بدا أنه نهاية العالم ، أو دمار الأرض، اجتاح الجراد بقوة مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

التفسيرات قالت إن ذلك جاء خلال هجرتها إلى المناطق الشمالية الأمر الذي أثار دهشة السياح والمواطنين، بحسب قناة abs الأمريكية.

عديدون تداولوا مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تجمع تلك الحشرات على أضواء اللوحات الإعلانية فضلا عن وجودها على أرصفة الشوارع.

GRASSHOPPER INVASION: Thousands of Grasshoppers took over a parking lot in Las Vegas. The massive numbers of pallid-winged grasshoppers were due to a migration. Officials say the insects are harmless and don't carry diseases. https://t.co/Wt3iz8vsyZ pic.twitter.com/4iidUDEDmV — ABC News (@ABC) July 27, 2019

وعقب ذلك الجدل، خرجت دائرة الزراعة في ولاية نيفادا، توضح أن الاجتياح الحادث مرتبط بالشتاء والربيع

بينما زعم جيف نايت، عالم الحشرات في وزارة الزراعة الأمريكية إن الحشرات قد تثير الخوف في نفوس كثيرين، إلا أنها غير مؤذية ولا تشكل مؤشرا إلى نهاية العالم.

الجراد المنتشر يأتي في الليل وطوله 3.8 سنتيمترات

وخلال مؤتمر صحفي لعالم الحشرات في وزارة الزراعة الأمريكية، أكد أن تلك الحشرات لا تنقل أمراضا ولا تلسع وليست من النوع التي تطرح مشكلة ولا تلحق أضرارا كثيرة.

وشدد على أن هذه الجنادب البالغ طولها 3.8 سنتيمترات تقريبا ستغادر لاس فيجاس في غضون أسبوعين كحد أقصى، وتأتي وتستقر وفي الليل تنطلق وتغادر.

مواجهة الجراد باستخدام الأنوار الصفراء

وعن أفضل طريقة لمواجهة تلك الحشرات المنجذبة للأشعة فوق البنفسجية، نصح “نايت” باستخدام أنوار صفراء أو كهرمانية اللون، وفي حال دخولها إلى المنزل يمكن استخدام المكنسة الكهربائية.