تجهيزات هامة لحقيبة الحج للمرأة

خاص البلاد – نيفين عباس

رحلة الحج هى أجمل الرحلات المقدسة التى نقوم بها فى العمر

لكن قبل أداء الرحلة المقدمة، هناك بعض الأمور الهامة لتحضيرات حقيبة الحج نسردها لكِ فى السطور التالية

في البداية إحرصى على شراء أحذية مريحة لا تتسبب فى تعب للقدمين

أيضاً مراعاة أن يكون خفيف الوزن ولا يسبب ألم بأسفل القدم، حتى لا تتعرضين للمتاعب بسبب المشى لفترات طويلة

كذلك إقتناء الجوارب الخفيفة والإبتعاد عن الثقيلة حتى لا تتعرض القدمين للتعرق بشكل كبير خاصة فى إرتفاع درجات الحرارة والتى يمكن تسبب عدم سهولة فى الحركة وكذلك نشاط للبيكتريا المسببة للرائحة الكريهة للقدم

وتذكرى كذلك الملابس الخاصة بكِ مع مراعاة الفوط الصحية تحسباً لأى ظرف طارئ

وشراء واقى من حرارة الشمس “صن بلوك” حتى لا تتعرض بشرتك للإجهاد والجفاف مع ضرورة الكريمات المرطبة بإستمرار لصحة البشرة

وكذلك المناديل المبللة “وايبس”، وسجادة صلاة خاصة، وحافظة نقود، وصابون بدون رائحة

مع مراعاة أخذ الأدوية الضرورية اليومية عند خروجك من الفندق، وماء مثلج كافى وطعام يحتوى على سكريات، وورق للتواليت، ومطهر لليدين، وكمامة طبية حال تعرضك للرطوبة الشديدة أو الإزدحام

كذلك المسواك الخاص، وكتيب الأذكار، وحافظة النقود، ومسكنات، وعباءة إحتياطية، وكاميرا لتسجيل تلك اللحظات الرائعة، وسجادة الصلاة

وإحرصى على عدم إرتداء ما يشف أو به فتحات ومراعاة شراء ملابس فضفاضة واسعة طويلة