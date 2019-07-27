بالصور.. تونس تودع السبسي في جنازة رسمية

تونس : متابعات

ودعت تونس اليوم “السبت” رئيسها الباجي قائد السبسي، في جنازة رسمية حضرها عدد من قادة العالم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج بحضور مسؤولين كبار من دول عدة، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية.

وشددت السلطات التونسية إجراءاتها الأمنية، وأغلقت طرقاً كثيرة يمر عبرها أو بالقرب منها موكب جنازة الرئيس الراحل، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث وُري الثرى .

و السبسي شخصية بارزة في تونس منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، وبعد توليه منصب رئيس الوزراء في العام ذاته انتُخب السبسي رئيسا بعد 3 سنوات، ليصبح أول رئيس للبلاد يتم اختياره عبر الاقتراع المباشر بعد الاحتجاجات، ثم قام بتأسيس حزب “نداء تونس”، الذي يشارك في الحكومة الائتلافية.