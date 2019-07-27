الحري أو النجدي أو النعيمي .. كيف تختار أفضل ذبيحة أو أضحية

مع صورة لمعرفة عمر كل ذبيحة

خاص البلاد – نيفين عباس

مع إقترب موسم الأضاحي يتركز إهتمام المسلمين على شراء الأضحية، ولإختيار أفضل ذبيحة أو أضحية هناك معايير يجب إتباعها حتى تستفيد منها

وللذبيحة الجيدة عدة علامات من أبرزها :-

أن تكون واقفة ورأسها لأعلى وحركتها نشيطة

أيضاً العين يجب أن تكون صافية وبيضاء لا يوجد بها إحمرار

والأنف يكون جاف ولا يوجد به زكام أو سيلان وكذلك التأكد من أنها لا تعانى من إسهال عن تفقده جيداً من الخلف

كذلك التأكد من أن جسم الذبيحة سمين وغير هزيل أو يظهر به العظام

وللتأكد من عمر الذبيحة

عن طريق فحص الأسنان، فإذا كانت الأسنان صغيرة ومتساوية تسمى الجذع وهى تدل على أن عمر الذبيحة سنة

وإذا كان السنتين الأماماتين بالمنتصف أطول من الأسنان الأخرى فهذا يعنى أن عمر الذبيحة يزيد عن عام ويسمى الثنى

والرباع هو الذبيحة التى تكون أربع أسنانها الأمامية كبيرة والأخرى صغيرة

والسديس هو الذبيحة الأكبر من الرباع ونجد بها الست أسنان الأمامية كبيرة وهذا يعتبر كبير فى السن

والتام هو الذبيحة التى تتخطى أربع أعوام وتصبح كبيرة فى السن وتبدأ أسنانها فى التآكل والسقوط كلما زاد عمرها

ولمعرفة الفرق بين الهزيل والجيد

الهزيل، من الجذع يكون عظامه ظاهرة بينما الجيد به الكثير من اللحم من منطقة الظهر

والحرى أو النجدى أو النعيمى الجذع وما دون، التأكد من أنه لا يوجد به دمامل أو خراج، ويجب فحصه أسفل الرقبة واليد والفخذين فإذا كانت نظيفة فهى ذبيحة جيدة

وعند شراء الثنى منه، يفضل ذبحه وطهيه بنفس اليوم

كذلك لا يكون به عرج وإختيار الذبيحة السليمة فى ممشاها

والتى لا بها جروح غائرة تؤثر عليها بشكل واضح فى صحتها

أيضاً عدم شراء العمياء والمبشومة والمصابة ومقطوعة إحدى الأرجل أو اليدين

وللخراف

أن لا يكون عمر الحيوان أكثر من عام لإثنين فقط للذكور، والإناث تكون من عمر السبع للثمان سنوات حتى تنتهى من عمرها الإنتاجى

وتكون أسنان الخروف ذو العام متساوية تميل للون أبيض ولا يوجد بينها فوارق كبيرة

وأسنان الخروف ذو العام للعام ونصف تكون متساوية بإستثناء سقوط الزوج الأوسط ونموه من جديد أطول من الأسنان الأخرى

وأفضل إختيار للخراف هى الخراف التى تخطت عام أو الثنايا فقط بدلاً من الرباع أو السديس أو التام لأن لحمها يكون جاف قليلاً نظراً لكبر عمرها

وأيضاً إتخاذ نفس معايير إختيار الأضاحى الأخرى التى ذكرناها أعلاه وفحصها بنفس الطريقة المذكورة

والتأكد جيداً من صدر الضحية أن لا يجد به نهجان أو كحة ويكون ذو صوف ناعم لا ينتزع بسهولة باليد