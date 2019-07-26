تناول الحشرات ضرورى.. أغرب 5 دراسات علمية فى التاريخ

غرائب العلم تثبت لك ما لم تكن تتوقعه، وآخر تلك الغرائب تأكيد الدراسات العلمية الغريبة بدورها أن البيض أشد خطرا من التدخين على الصحة.

تلك الدراسة العلمية الغريبة لم تكن الوحيدة بل سبقها العديد من الدراسات العلمية والتي أجريت في جامعات مرموقة حول العالم، وتلخصها “البلاد”، فى التقرير التالى:

البيض

غرائب العلم انتهت إلى دراسة جرت فى أمريكا خرجت بنتيجة مذهلة حيث ربطت بين تناول بيضة كل 3 أيام والإصابة بأمراض القلب.

وحذرت الدراسة التي نشرتها صحيفة “الاندبنديت البريطانية”، من تناول صفار البيض الذي يسبب الوفاة المبكرة.

البصل أهم من الشيكولاتة

الجميع يرى ويعرف أن الشيكولاتة من أهم مسببات السعادة، ولكن العلم له رأى آخر عبر دراسة بريطانية نشرت في صحيفة “الديلي إكسبريس”.

الدراسة أكدت ان البصل يعطي احساسا أكبر بالسعادة، مقارنة بالشيكولاتة التي اشتهرت أنها تحسن المزاج والحالة النفسية.

البطاطس أفضل أم السلطة؟

دراسة غريبة أخرى أكدت أن تناول الطعام المقلي الغني بالكربوهيدرات قد يكون الاختيار الأمثل لحياة صحية.

كما أن تناول “البطاطس المحمرة أفضل من السلطة” بحسب موقع “foodenvy” .

النتائج أرجعت ذلك إلى أن طبيعة الجسم تختلف من شخص لآخر، فما قد يسبب ارتفاع الجلوكوز لدى شخص، قد لا يؤثر نهائيا على شخص آخر.

وتكمن الأسباب في التركيبة الوراثية لكل إنسان وأسلوب حياته الصحي.

الصحة في تناول الحشرات

وجدت دراسة لعلماء من جامعة روما، ضرورة تناول الحشرات، حيث تمد الجسم بـ10 أضعاف البروتين الموجود باللحوم الحمراء.

هذا فضلا عن أنها تحمي من الإصابة بالسرطان، لأنها تحتوي على ضعف الكميات الموجودة في الأطعمة العادية من مضادات الأكسدة.

القهوة تحمي الأعصاب

أثبتت دراسة نشرت بمجلة بريتشميديكال جورنال، أن تناول القهوة يقلل من الإصابة بمرض الأعصاب “باركنسون” أو الشلل الرعاش بنسبة 60%.

واستندت تلك الدراسة على أن الكافيين يحفز الدوبامين وهي المادة المسئولة عن تحفيز الدماغ لتؤثر على كثير من الأحاسيس والسلوكيات مثل الانتباه والتوجيه.

الأمر يؤدى إلى مقاومة تأثيرات MPTP السام على الخلايا العصبية، والتي تسبب مرض باركنسون.