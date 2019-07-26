نرمين عباس

تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لوعكة صحية في الآونة الأخيرة

وتواردت أنباء كثيرة عن حالة الإعلامية الكويتية الخطيرة، لكن في حسابها الرسمي خرج بيان يذكر أن ما تم تداوله عن حالة الإعلامية الصحية غير صحيح وأنها بحالة مستقرة الآن

وعلي الجانب الأخر، طمأن زوج الإعلامية الكويتية “سعود السبيعي” الجمهور علي حالة زوجته وتطور حالتها الصحية بعد أن تم نقلها لأحد المستشفيات المتخصصة

وقال أنها الآن بحالة مستقرة لكنها تمكث بوحدة الرعاية المركزة بمستشفي مبارك الكبير

وأوضح زوجها أن فجر السعيد تعرضت لـ “تسريب” بعد إحدى العمليات الجراحية

الأمر الذي أدي إلي تسمم في وظائف أعضاء جسدها

نافياً الأنباء التي تداولت عن توقف قلبها، وأن ما حدث لا يمكن الجزم بأنه خطأ طبي

وسيتم إتضاح التفاصيل بشكل أكبر خلال الأيام القادمة

وطلب زوج الإعلامية الكويتية جمهورها ومحبيها الدعاء لها وتفاعل الكثيرين مع البيان الذي أصدره حسابها الرسمي