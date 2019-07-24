كيف تستمع للرسالة الصوتية على واتس آب دون علم المرسل؟

هناك طريقة لا يرى بها المرسل أنك قرأت رسالته على واتس آب ، ولكن هل تعرف كيف تستمع إلى الرسالة الصوتية التى تأتيك على واتس آب دون أن يعرف المرسل أنك سمعتها.

واتس آب، قرر إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين عبر نظام هواتف “آيفون” الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون الحاجة لفتح التطبيق.

تلك الميزة تمثل حلا للمستخدمين الذين لا يرغبون أن يعرف أصدقاؤهم أنهم شاهدوا الرسالة، أو أنهم على اتصال بالإنترنت.

وهذا بحسب تغريدة نقلها موقع ” روسيا اليوم” عن متابع الأخبار التقنية على WABetaInfo.

حساب WABetaInfo أعلن عبر “تويتر”، أنه “تتمثل الميزة في ظهور إشعار الرسالة الصوتية الواردة على نظام iOS. ستكون متاحة في المستقبل “ربما في تحديث رئيس مع ميزات أخرى”.

ولكن على الرغم من أن هذا التحديث الجديد قد يوفر مزيد من الوقت، عبر تشغيل الرسائل الصوتية من خلال الإشعارات الظاهرة على شاشة القفل، إلا أنه لا يخلو من العيوب، حيث يمكن تشغيل الرسالة الصوتية بصوت عال عن طريق الخطأ.

ويبحث واتساب عن طريقة للتأكد من عدم تعريض المستخدمين للإحراج بسبب هذا التحديث، الذي لم تصدر معلومات عن موعد إصداره أو إمكانية إتاحته على أنظمة “أندرويد”.