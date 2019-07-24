بثلاث مكونات فقط.. طريقة عمل حلى الطين

خاص البلاد – نيفين عباس

حلى الطين من أسرع أنواع الحلى التى لا تتطلب جهداً أو وقتاً فى إعدادها

نظراً لأنها لا تحتاج للكثير من الخطوات أو المقادير

نقدم لكِ اليوم حلى الطين السهل والسريع فى دقائق

المقادير اللازمة لعمل حلى الطين

كوب من الكريمة الخاصة بالحلويات

4 قطع شوكولاتة بحسب الرغبة

2 كوب كيك شوكولاتة مفتت

طريقة عمل حلى الطين

فى قدر توضع الكريمة والشوكولاتة

ترفع على النار وتحرك حتى تذوب الشوكولاتة

نحضر أكواب تقديم صغيرة أو برطمانات

ثم نضع بها الكيك المفتت

وطبقة الكريمة بالشوكولاتة

تغطى وتترك بالثلاجة مدة 4 ساعات كاملة

ثم تخرج وتقدم باردة