اللاب توب قاتل خفي.. تلك الوضعية تسبب السرطان وتهدد الحمل!

اللاب توب قاتل، نعم هناك أمور تبدو عادية وتلقائية ومعتادة، لكنها قد تسبب كوارث لا يمكن السيطرة عليها، منها وضعية الجلوس أمام اللاب توب بوضعه على الساقين.

وضعية الجلوس الخاطئة تسبب مشاكل صحية خطيرة لو كانت على الساقين لفترة طويلة، بحسب دراسة حديثة بمستشفي جامعة بازل بسويسرا.

الدراسة كشفت أن تلك الوضعية يمكن أن ترفع من احتمالية الإصابة بالسرطان، بسبب حرارة الجهاز التي تسبب تلف الجلد.

كما أن الأشعة الكهرومغناطيسية يمكن أن تؤثر على المعلومات الوراثية وتسبب سرطان الجلد، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك”.

الأخطر من ذلك أن تلك الوضعية تؤثر بشكل كبير على خصوبة المرأة، وقد تؤثر على قدرتها على الإنجاب.

ومن الخطير أن الأمر يطول الرجال أيضا حيث تؤدي الحرارة إلى قتل الحيوانات المنوية وتشوهها.

كما بيّنت الدراسة أن تلك الوضعية تسبب آلام الرقبة والظهر والعمود الفقري، وتؤدي إلى صعوبة في النوم.

كما أن الضوء الصادر من شاشة الكمبيوتر يؤدي إلى إيقاف إنتاج الميلانين، مما يسبب الأرق واضطرابات النوم.