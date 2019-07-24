الجيش السوداني يكشف تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة

الخرطوم : متابعات

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب جديدة في السودان.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن “محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد، وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم”.

وأضاف البيان أن “هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب، الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني”.