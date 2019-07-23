خاص البلاد – نيفين عباس

لا شك أن الزبدة المنزلية تعد من أفضل أنواع المواد الدهنية المستخدمة للطهى

لأن الزبدة الصناعية تحتوى على مكساب طعم وألوان صناعية ونسبة كبيرة من الماء

لذا نقدم لكِ أسهل طريقة لعمل الزبدة الطبيعية المنزلية وبثلاث مكونات فقط

المقادير اللازمة لعمل الزبدة الطبيعية بالمنزل

3 أكواب من الكريمة كاملة الدسم

ملعقة صغيرة غير ممتلئة من الملح

5 ملعقة طعام كبيرة من الماء المثلج

طريقة عمل الزبدة الطبيعية بالمنزل

فى محضرة الطعام، نقوم بوضع الكريمة والملح

تخفق لمدة 4 دقائق تقريباً حتى تلاحظين تجمع ماء أسفل الكريمة

إرفعى الغطاء الخاص بمحضرة الطعام، ثم ضعى الماء المثلج

إخفقى مرة أخرى حتى يتكون لديكِ كتلة من الزبدة

إطفئ محضرة الطعام، ثم بإستخدام يديك إضغطى على المزيج حتى تتخلصى من كافة الماء المتواجد بكتلة الزبدة

إفردى المزيج فى وعاء معقم لحين الإستخدام

ويمكن إستخدام الماء الذى نتج عن الزبدة فى تتبيل الدجاج البانيه لإعطائه طراوة